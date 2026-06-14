Haberler

Kilis'te vatandaşlar milli takım maçını sokaktan takip etti

Kilis'te vatandaşlar milli takım maçını sokaktan takip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maç için Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kurdu. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla maçı izleyerek ay-yıldızlılara destek verdi.

KİLİS'te vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda mücadeleyi izledi.

Kilis Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kurdu. Ay-yıldızlılara destek olmak isteyen vatandaşlar ise erken saatlerde ellerinde bayraklar ile maçı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay'dan emsal karar! Hakim tek cümle nedeniyle çifti boşadı
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir