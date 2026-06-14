Kilis'te vatandaşlar milli takım maçını sokaktan takip etti

KİLİS'te vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda mücadeleyi izledi.

Kilis Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kurdu. Ay-yıldızlılara destek olmak isteyen vatandaşlar ise erken saatlerde ellerinde bayraklar ile maçı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı