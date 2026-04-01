Sınırın sıfır noktasında Dünya Kupası coşkusu: Türk bayrakları dalgalandı

Sınır hattı Kilis'te Dünya Kupası heyecanı yaşandı, havai fişek gösterileri yapılırken Türk bayrakları dalgalandırıldı. Suriyeli vatandaşlardan biri de Türk bayrağı açarak kutlamalara eşlik etti ve marş söyledi. Kutlamaların ilerleyen saatlerinde sınır hattında yoğunluk artarken, vatandaşlar sık sık marş söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı