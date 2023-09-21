Kılıçdaroğlu, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yürekten kutluyor, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."