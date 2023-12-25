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Kılıçaslan Yıldızspor Yakacık Gençlerbirliği ile berabere kaldı

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Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Yakacık Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçın hakemleri Hacı Güverti, Şule Öztürk ve Merve Nur Topaktaş oldu.

Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda ligin 5. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde oynadığı maçta Yakacık Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Hacı Güverti, Şule Öztürk, Merve Nur Topaktaş

Kılıçaslan Yıldızspor: Senem Servet İnci, Fatma Acıpınar, Esra Kılıçkaya, Merve Naz Turhan, Gülay Bölükbaşı, Pınar Çeri, Zeynep Hekimhan, (Ceyda Doğan dk. 54), Emine Aysel, (Aysu Yılmaz dk. 70), Gülbahar Yıldız, Merve Fırtına, Fatma Yaren Akin, (Edanur Yiğit dk. 54)

Yakacık Gençlerbirliğispor: Elif Naz Özcan, Sedanur Turhal, Zeynep Şevval Çetindaş, Kübra Yağmur Arslan, Ezel Göçmen, Semanur Kabakcı, Fatmanur Yazar, Yeşim Aksu, (Elif Naz Yılmaz dk. 46), Leyla Bostancı, Ebrar Nisa Demirel, Elif Birgül Gözgücü, (Hamide Naz Demir dk. 46) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Merve Nur Acıpınar Gülay Futbol Spor Güncel Haberler

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