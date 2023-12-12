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Kılıçaslan Yıldızspor, evinde Gölbaşı Belediyespor'a 5-0 mağlup oldu

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Kadınlar 2. Lig C Grubu 3. haftasında oynanan karşılaşmada Kılıçaslan Yıldızspor, evinde Gölbaşı Belediyespor'a 5-0 mağlup oldu.

Kadınlar 2. Lig C Grubu 3. haftasında oynanan karşılaşmada Kılıçaslan Yıldızspor, evinde Gölbaşı Belediyespor'a 5-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet Çıtak, Sema Çetin, Sinem Özpınar

Kılıçaslan Yıldızspor: Senem Servet İnci, Fatma Acıpınar, (Yağmur Can dk. 74), Mervenaz Turhan, Gülay Bölükbaşı, Pınar Çeri, (Rabia Gizem Şahin dk. 90), Ceyda Doğan, (Zeynep Hekimhan dk. 68), Emine Aysel, Gülbahar Yıldız, Eda Nur Yiğit, Fatma Yaren Akın, (Zehra Su Karadağ dk. 90)

Gölbaşı Belediyespor: Miray Gülsüm Kacak, Şevval Bağcı, Beyza Demir, Neslihan Temel, (Aysu Ulaş dk. 65), Zeliha Giden, (Ayşenur Mercan dk. 46), Yasemin Görgülü, (Aysun Yıldız dk. 46), Ahsen Sena Yurtoğlu, Eda Döndü Derin, (Benay Gülletutan dk. 40), Şule Erdoğan, Ebru Sena Ağralı, (Safiye Türker dk. 61), Kübra Aydın

Goller: Kübra Aydın (dk. 8, 45+4), Ayşenur Mercan (dk. 48), Ebru Sena Ağralı (dk. 60), Benay Gülletutan (dk. 66) ( Gölbaşı Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölbaşı Belediyespor Ahmet Çıtak Acıpınar Pınar Spor Güncel Haberler

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