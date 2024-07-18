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KidZania İstanbul'da 5. Geleneksel Satranç Turnuvası Başlıyor

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KidZania İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 5'inci Geleneksel Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Turnuva, 20 Temmuz'a kadar sürecek ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun web sitesi üzerinden başvurular alınacak. Ayrıca turnuva boyunca 'Satrançla Tanışma Atölyesi'ne katılmak da mümkün olacak.

KidZania İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 5'inci Geleneksel Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan turnuva, 20 Temmuz'a kadar sürecek. Başvurular, Türkiye Satranç Federasyonu'nun web sitesi üzerinden yapılacak.

Turnuva boyunca satranç meraklısı ziyaretçiler de 'Satrançla Tanışma Atölyesi'ne katılabilecek. 5'inci Geleneksel Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun lisanslı sporcuları ve eğitmenleri tarafından yönetilecek.

Turnuva;

18 Temmuz'da 2015 doğumlu çocuklar,

19 Temmuz'da 2016 doğumlu çocuklar ve

20 Temmuz'da 2017-2018 doğumlu çocuklar için düzenlenecek.

Turnuvaya katılmak isteyen yarışmacılar, Türkiye Satranç Federasyonu'nun web sitesi üzerinden kayıt ücretlerini ödeyerek başvuru yapabilecek.

KİDZANİA STADYUMU'NDA HER GÜN ÖDÜL TÖRENİ

Turnuvanın her günü KidZania Stadyumu'nda saat 11.30'da başlayacak ve günlük 50 sporcunun katılımıyla, farklı yaş gruplarında toplam 150 satranç severin mücadelesine sahne olacak. Her katılımcıya özel olarak hazırlanan madalyalar, her gün turnuva bitiminde gerçekleştirilecek ödül töreninde teslim edilecek.

FEDERASYON ONAYLI LİSANS FIRSATI

Turnuvaya katılmayan satranç meraklısı ziyaretçiler için Bache'nin Atölye Kulübü'nde Türkiye Satranç Federasyonu eğitmenleri eşliğinde 'Satrançla Tanışma Atölyesi' düzenlenecek; atölye katılımcılarına lisans da takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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