KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu İlk Hafta Maçı

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu ilk hafta maçında Bordospor evinde Konya ekibi ile karşılaşacak.

Bu sezon KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Elazığ'ı temsil edecek olan Tiffany&Tomato Bordospor, pazar günü ligin ilk maçında Ereğli Belediyespor'la karşılaşacak. 12 takımın mücadele edeceği B Grubu'nda yer alan Bordospor, ilk sezonunda ligi iyi bir noktada bitirmeyi hedefliyor. Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan mücadeleye Atatürk Stadyumu yanında bulunan Ahmet Aytar Spor Salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ