Kestel Çilekspor, Çankaya SK'ya Deplasmanda 3-1 Mağlup Oldu

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 3. haftasında Kestel Çilekspor, deplasmanda Çankaya Spor Kulübü'ne 3-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı. Maçta iki takımın da performansları dikkat çekti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 3. haftasında Kestel Çilekspor, deplasmanda Çankaya Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 3. haftasında Kestel Çilekspor, deplasmanda Çankaya SK'ya konuk oldu. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Sezer Yalçın yönetti. Yardımcılıklarını Mevlüt Bozok ve Yasin Mert Karahan üstlenirken, dördüncü hakem olarak Mert Ayyıldız görev yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 19. dakikada İshak Kurt ile öne geçti. Çankaya, 36. dakikada Tunahan Akpınar'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada Ümit Kurt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kestel Çilekspor, 45+7'de Niyazi Çolak'ın kaydettiği golle farkı 2'ye indirse de ikinci yarıda 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İshak Kurt skoru 3-1'e taşıdı.

Çankaya SK: Yusuf Aklan, Birkan Yılmaz, İsmail Cem Kara, Ümit Kurt, Yusuf Tekin, Kadir Bakırtas, Ada Osman Eseller, Tunahan Akpınar, Berke Bıyık, Burak Özduman, İshak Kurt. Yedekler: Kaan Çinkaya, Muhammet Araz, Recep Bali, Kerem Demir, Erk Barış Eseller, Salih Doğukan Baştünoğlu, Oğuzhan Kandemir, Selim Ilgaz, Burak Başkaya, Mehmet Can Güngör. Teknik sorumlu: Gürkan Aslan.

Kestel Çilekspor: Berk Balaban, Mevlüt Çelik, Yunus Emre Çakır, İrfan Köse, Serhan Üresin, Atalay Gürel, Niyazi Çolak, Emre Nuri Bilgin, Uğur Kurt, Taha Ahmet Balsu, Taylan Özgün. Yedekler: Mehmet Yağmur, Mücahit Emre Şahin, Furkan Eren, Kerem Dede, Bilal Özer, Şahin Karakaş, Berkay Güntay, Recep İnanç, Emirhan Al, Recep Kara. Teknik sorumlu: Metin Serbest. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
