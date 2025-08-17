Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi

Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Udinese'nin, Zaniolo'yu transfer etme ihtimali güçlendi. Yıldız oyuncunun takımdaki yerinin ayrıldığı belirtildi. Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili kesin kararını verdiği ve oyuncuyu takımdan göndereceği aktarıldı.

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

ADIM ADIM UDINESE'YE GİDİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olma ihtimali güçlendi. Haberde, Udinese'nin yıldız ismi transfer etmeyi çok istediği hatta takımdaki yerinin dahi ayrıldığı, takımın hücumunda kilit bir rol üstleneceği ifade edildi.

GALATASARAY'IN KARARI KESİN

Haberin devamında, Süper Lig devi Galatasaray'ın Zaniolo'yla ilgili kesin kararını verdiği ve oyuncuyu takımdan göndereceği dile getirildi. Sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında 75. dakikada oyuna dahil olmuştu.

