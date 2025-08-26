Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak. Eğer sarı kanarya Benfica'yı elerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı elde edecek. Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmesi halinde takıma 3 milyon euro gibi dev bir prim verilecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın Benfica deplasmanına konuk olacak. Başkan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda takıma dev prim dağıtma kararı aldı. Sabah'ta yer alan habere göre bu rakam 3 milyon euro olacak.

PARA YÖNETİMİN CEBİNDEN ÇIKACAK

Fenerbahçe'de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi kulübün kasasından değil yönetimin cebinden çıkacak. Yöneticiler, Devler Ligi'ne kalırsa futbolculara kendi ceplerin den 3 milyon euro prim verecek. Başkan Ali Koç da futbolcularla yaptığı toplantıda yönetim olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyip, primi artırma sinyali verdi.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN DEV GELİR

Fenerbahçe, Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalması halinde 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro gelir anlamına geliyor.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç sorunları halının altına süpürüyor yeni gelecek yönetim elinde devasa bir enkaz devralacak ben şahsen borcun Başkanın alacağı dahil 35-40 milyar(katrilyon) seviyesinde olduğunu düşünüyorum

Haber YorumlarıArif İnanç:

İntetnette dolaşan bir video traji komik bir şey izledim. Şöyle diyor....... Adam psikoloğa gidecektin ne oldu diye sorun ca.... akumuş saygılı kadın İNCİNMİŞSİNİZ dedi. Hayatınızı şaaapmışlar dememiş de. O yüzden çokmda tın. Fenerbahçemiz dem yine bir şey olmaz.

