Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Süper Lig devi Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın Benfica deplasmanına konuk olacak. Başkan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda takıma dev prim dağıtma kararı aldı. Sabah'ta yer alan habere göre bu rakam 3 milyon euro olacak.

PARA YÖNETİMİN CEBİNDEN ÇIKACAK

Fenerbahçe'de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi kulübün kasasından değil yönetimin cebinden çıkacak. Yöneticiler, Devler Ligi'ne kalırsa futbolculara kendi ceplerin den 3 milyon euro prim verecek. Başkan Ali Koç da futbolcularla yaptığı toplantıda yönetim olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyip, primi artırma sinyali verdi.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN DEV GELİR

Fenerbahçe, Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalması halinde 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro gelir anlamına geliyor.