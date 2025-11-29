Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasına indi. Takımla konuşan Saran, hem moral verdi hem de derbi için beklentisini açıkladı.

DERBİYE ÖZEL DEV PRİM

Sadettin Saran'ın oyunculara verdiği mesaj büyük yankı yarattı. Başkan, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde toplam 100 milyon TL prim dağıtacaklarını söyledi.

Bu tutarın tamamının kendisi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ceplerinden karşılanacağını vurguladı.

"İYİ BİR TAKIMIZ, GÜVENİM TAM"

Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum. İyi bir takımız." dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de kritik derbi öncesi motivasyon en üst seviyeye çıkarken, yönetimin dev primi oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattığı belirtiliyor.