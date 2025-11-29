Haberler

Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ferencvaros maçının ardından soyunma odasında takımla toplantı yaptı ve Galatasaray derbisi için dev prim açıkladı. Derbinin kazanılması halinde futbolculara toplam 100 milyon TL prim verilecek.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde futbolculara 100 milyon TL prim vereceğini açıkladı.
  • Primin tamamı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ceplerinden karşılanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasına indi. Takımla konuşan Saran, hem moral verdi hem de derbi için beklentisini açıkladı.

DERBİYE ÖZEL DEV PRİM

Sadettin Saran'ın oyunculara verdiği mesaj büyük yankı yarattı. Başkan, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde toplam 100 milyon TL prim dağıtacaklarını söyledi.

Bu tutarın tamamının kendisi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ceplerinden karşılanacağını vurguladı.

"İYİ BİR TAKIMIZ, GÜVENİM TAM"

Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum. İyi bir takımız." dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de kritik derbi öncesi motivasyon en üst seviyeye çıkarken, yönetimin dev primi oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattığı belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

kutuma kutu sipalili kutuma kutuuuu :) FBask

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
