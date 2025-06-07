Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
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Santrfor transferi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için harekete geçti. Sırp yıldıza büyük bir teklif sunuldu. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Vlahovic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmasının ardından santrfor transferi için arayışlarına ve temaslarına ara vermeden devam ediyor.

VLAHOVIC'E BÜYÜK TEKLİF

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Sırp yıldıza büyük bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin bu transferde sabırlı olması gerektiği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Dusan Vlahovic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Medyada tekk manşet FB GS ye transfer çalımı. Bıkmadınızmı? Ula oğlum bı akıllı olun da. GS ye çalım söylemini bırakın gayri. Adamlar çalımı da iplemeyip dibine kadar gol atıp şampiyonluk çalımı atıyo. Sene girmeden işleri güçleri transfer çalımı. Fiyatları ikiye katlayıp iki oyuncu yerine bir futbolcu alıyonuz. Bu mu çalım. La gidin işinize

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yav MacuunluFirrrildak Hehe Tamam inandik POOORROOO

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