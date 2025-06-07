Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

Süper Lig devi Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmasının ardından santrfor transferi için arayışlarına ve temaslarına ara vermeden devam ediyor.

VLAHOVIC'E BÜYÜK TEKLİF

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Sırp yıldıza büyük bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin bu transferde sabırlı olması gerektiği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Dusan Vlahovic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.