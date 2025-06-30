Kerem Kazaz, Akropolis Rallisi'nde Başarı Elde Etti

Kerem Kazaz, Akropolis Rallisi'nde Başarı Elde Etti
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TEAM Petrol Ofisi'nin milli sporcusu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde Junior WRC klasmanında 4'ncü olarak önemli puanlar topladı.

TEAM Petrol Ofisi'nin milli sporcusu Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre'nin, 26-29 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleşen Acropolis Rallisi'nde Junior WRC klasmanında da 4'ncü olarak sezonun son 2 yarışı öncesinde önemli puanlar topladığı aktarıldı.

Perşembe günü Seyirci Özel Etabı ile Ralliye başlayan Team Petrol Ofisi ekibi, cuma günü geçilen etaplarda 2 defa lastik patlatarak 9'ncu sıraya kadar geriledi. Kazaz ve Silvestre'nin, yarışın devamında her etap pozisyonlarını yükselterek cumartesi gün sonu sıralamasında 5'nci sıraya yerleşerek pazar günü için avantaj sahibi olmayı başardığı bildirildi.

Pazar günü de aynı strateji ile devam eden Team Petrol Ofisi sabah etaplarının ardından 4'ncü sıraya yükseldi. Öğlen etaplarında da pozisyonunu koruyan Kerem Kazaz, Junior WRC'yi 4'ncü olarak tamamladı.

Aynı zamanda WRC3 için de puan kovalayan Team Petrol Ofisi ekibi, bu kategoride de 4'ncü olmayı başardı. Böylelikle Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre WRC3 sezonunda 3'üncü sıraya yükselerek kalan yarışlar için avantaj elde etti. Ekibin bundan sonraki WRC3 yarışı Estonya WRC olacak.

Yarış hakkında değerlendirmelerde bulunan, milli sporcu Kerem Kazaz, "Akropolis Rallisi'nin bende ayrı bir yeri var. Akropolis Rallisi'ne ilk kez 6 aylıkken izleyici olarak gitmiştim, bugün ise aynı parkurda direksiyon başına geçtim. Bu zorlu yarıştan puan alarak çıkmak bizi mutlu etti. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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