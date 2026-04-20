Kerem Kamal final şansını kaybetti

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, grekoromen stil yarı finalinde son Avrupa U23 şampiyonu Moldovalı Eriomenco'ya karşı öne geçmesine rağmen maçı kaybederek final şansını kaçırdı. Kamal, bronz madalya için yarın mücadele edecek.

ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal, ilk maçında Ukraynalı Maksym Liu'yu elemelerde 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Kerem Kamal, akşam seansında Moldovalı Vitalie Eriomenco ile yarı finalde karşılaştı. Mücadelede üst üste ataklarla 5-0 öne geçmesine rağmen Kamal, son Avrupa U23 şampiyonu Eriomenco karşısında maçı 6-5 kaybedince final şansını da kaybetti. Milli güreşçi bronz madalya için yarın akşam mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
