Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun galibiyet fotoğrafında neden yer almadığını açıkladı. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Aktürkoğlu'nun maç sonu Benfica'nın galibiyet pozunda olmaması dikkat çekmişti. Lage, Aktürkoğlu'nun maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta olmadığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Benfica, Devler Ligi biletini aldı. Portekiz ekibine turu getiren golü ise son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

KEREM'İN OLMAMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Karşılaşmanın ardından Benfica'lı oyuncular sahada galibiyet pozu verirken, Kerem Aktürkoğlu'nun karede yer almaması dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada tartışma konusu olurken, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage maç sonu yaptığı açıklamada konuyu netleştirdi.

"DOPİNG TESTİNE GİTTİĞİ İÇİN YOKTU"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi. Portekizli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, "Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi. Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta yoktu" dedi.

