Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! Acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı - Haberler

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Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! Acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı

Haberler.com - Spor
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Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 35. dakikada sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı. Genç yıldızın, karşılaşmanın ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldığı öğrenildi. Oldukça üzülen Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşlarının destek verdiği belirtildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından acı bir haber aldı.

Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! Acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BABAANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Karagümrük ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç yıldız büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında arkadaşları tarafından destek gördü.

Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Haberler

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