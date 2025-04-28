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Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica gol oldu yağdı

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Portekiz Premier Lig'de 31. hafta maçında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Zeki Amdouni, Kerem Aktürkoğlu, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi'den geldi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Portekiz Premier Lig'de 31. hafta maçında Benfica, sahasında AVS'yi konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

KEREM'DEN 1 GOL 1 ASİST

Karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 8. dakikada Tomas Araujo, 23. dakikada Vangelis Pavlidis, 26. dakikada Zeki Amdouni, 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada Andrea Belotti ve 82. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Orkun Kökçü ise ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Benfica, bitime 3 hafta kala ligdeki liderliğini maç fazlasıyla sürdürdü. AVS ise 24 puanla düşme potasında 16. sırada yer aldı. Ligde gelecek hafta Benfica, Estoril deplasmanında olacak. AVS, sahasında Boavista'yı konuk edecek.

Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica gol oldu yağdı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Üçüncü lig takımına gol atmış..Bu kadar şişirmeyin bari

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