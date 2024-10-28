Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun şov yaptığı maçı rahat kazandı
Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Benfica, evinde Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti. Maça damga vuran isim ise milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu oldu. Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle hat-trick yaptı ve Benfica'nın bu farklı galibiyetinde büyük rol oynadı. Benfica'nın diğer gollerini ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni attı.
Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica evinde Luis Freire'nin yönetimindeki Rio Ave'yi 5-0 yendi.
KEREM'DEN İLK YARIDA HAT-TRICK
Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle maça damga vurdu. Benfica'nın diğer gollerini 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.