Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi itirafı! Maç içindeki konuşmayı canlı yayında anlattı

Hatayspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelede 1 gol atan milli futbolcu saha içinde Icardi ile olan diyaloğundan bahsetti. Kerem yaptığı açıklamada, "Onunla oynadığım zaman çok rahatım. Onun kafa topu sonucunda golü attım. 'Yine ben verdim, yine sen gol attın' dedi. Ben de çok teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun Icardi itirafı dikkat çekti.

"ONUNLA OYNADIĞIM ZAMAN ÇOK RAHATIM"

Icardi ile oynarken çok rahat olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu, "Icardi, gerçekten büyük bir dünya yıldızı. Saha içinde, dışında bizlere çok şey öğretiyor. Onunla oynadığım zaman çok rahatım. Onun kafa topu sonucunda golü attım. 'Yine ben verdim, yine sen gol attın' dedi. Ben de çok teşekkür ettim." dedi.

"ÖNEMLİ VE FARKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Geçen hafta derbi galibiyeti aldık ama derbi galibiyetinin önemi, bu galibiyetle daha çok önem taşıyacaktı. Önemli ve farklı bir galibiyet aldık. Her maçı farklı farklı değerlendiriyoruz. Önümüzde şimdi kupa maçı var. Her maça tek tek bakınca performansımız artıyor. Bu bizim itici gücümüz oluyor. Umarım galibiyet serimize devam ederiz ve şampiyonluğu alırız." ifadelerini kullandı.