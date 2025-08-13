Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Nice maçının son dakikalarında oyuna girdi. Milli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde play-off turunda Benfica'ya karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye Benfica'dan transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü bir haber geldi.

TRANSFER OLURSA FORMA GİYEMEYECEK

Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynanan 3. tur rövanş maçının 84. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna soktu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, transferi gerçekleşmesi halinde UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.

İZİN VERİP VERMEYECEĞİ BEKLENİYOR

Milli oyuncunun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın bu gelişmenin ardından transfere kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.