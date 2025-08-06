Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk mesaj geldi: Fenerbahçe forması giyeceğim

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk mesaj geldi: Fenerbahçe forması giyeceğim
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Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor. Anlaşmaya varılan Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe için ilk mesajını verdiği belirtildi. Yakın çevresine 'Fenerbahçe forması giyeceğim' dediği iddia edilen Aktürkoğlu'nun, 'Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız.' ifadelerini kullandığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı milli futbolcudan, Fenerbahçe için ilk mesajın geldiği iddia edildi.

"FENERBAHÇE FORMASI GİYECEĞİM"

Haber Global'de yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe forması giyeceği günü iple çekiyor. Milli futbolcunun yakın çevresine, "Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum." dediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrıca, "Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Kim ne diyebilir kardeşim bir gs li olarak söylüyorum, adamı satarken iyiydi. Profesyonel meslekte duygusallık olmaz. Duygusallık eskidendi, herşeyin masum olduğu zamanlarda kaldı, şimdi herkesin işi gücü para. isteyen parayı verir düdüğü çalar.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOHPAAA FOOOHiSEEEH COBANESSEKO BAHCEYE YAKISAN BiR TRANSFER ZATEN KEMRE BELLESOGLU VAKAASI iKi BUDA DiGERLERi GiBi YEMEKHANEDE SUTLANIR CüNKi ASLAN KARABOGALARI OSiMHEN iCARDi BU UYUUZZZ FENEEVE HER YIL OLDUGU GiBi CiFTTE SEANSLi FENAA SOCCARDiii

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

aidiyet duygusu 0 bu adamda

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