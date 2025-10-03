Haberler

Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Nice galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, transferinde İsmail Yüksek'in önemli rol oynadığını söyledi. Milli oyuncu, "Beni Fenerbahçe'ye İsmail ikna etti. Maçın yıldızı oydu" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, takım olarak gelişim sürecinde olduklarını söyledi.

Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamız, yeni başkanımız, yeni sistemimiz ve yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, taraftarımızın desteğiyle bu süreç daha iyi olacak. Onların desteğini hissedince çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

"BENİ İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

Milli futbolcu, transfer sürecine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. İsmail Yüksek'in kendisini Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna ettiğini dile getiren Kerem, "İsmail Yüksek çok yakın arkadaşım. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum, beni o ikna etti. Müthiş oynuyor, maçın yıldızı oydu. Ayağına, yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim, İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." dedi.

