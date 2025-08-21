Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica ile golsüz berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili soru yöneltildi. Ancak Kerem, "Kolay gelsin" diyerek soruyu kısa bir şekilde geçiştirdi ve herhangi bir detay paylaşmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 77. dakikada oyundan alındı.

TRANSFER SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Mücadelenin ardından stattan çıkarken görüntülenen milli futbolcuya, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili soru yöneltildi. Ancak Kerem, "Kolay gelsin" diyerek soruyu kısa bir şekilde geçiştirdi ve herhangi bir detay paylaşmadı.

Genç yıldız, ardından kendisinden imza isteyen bir taraftarı kırmayarak isteği geri çevirmedi. Daha sonra Benfica kafilesiyle birlikte stattan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Kara:

gelme artik,sanada kolaya gelsin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
