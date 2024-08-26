Kerem Aktürkoğlu'na, 'Allah kıldığın namazları kabul etsin' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında doğrudan gitmek yerine, durup imza vermesiyle biliniyor.

YİNE İMZA VERDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken taraftar yoğunluğunu fark eden Aktürkoğlu, durarak hayranlarına imza dağıttı.

"O ŞAKA BİR KERE YAPILIR"

Hayranları Aktürkoğlu'na yine "Allah kıldığın namazları kabul etsin" denilince tepki gösterdi. "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" diyen Kerem'in biraz da gerildiği gözlerden kaçmadı.