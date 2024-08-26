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Kerem Aktürkoğlu'na, "Allah kıldığın namazları kabul etsin" denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, taraftarların "Allah kıldığın namazları kabul etsin" şeklindeki şakasına bu kez tepki gösterdi. Kendisine bu şakanın sıkça yapılmasından rahatsız olan Aktürkoğlu, "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" dedi. Kerem, daha önce bu tarz yorumlara "Amin" diyerek yanıt vermişti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında doğrudan gitmek yerine, durup imza vermesiyle biliniyor.

YİNE İMZA VERDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken taraftar yoğunluğunu fark eden Aktürkoğlu, durarak hayranlarına imza dağıttı.

"O ŞAKA BİR KERE YAPILIR"

Hayranları Aktürkoğlu'na yine "Allah kıldığın namazları kabul etsin" denilince tepki gösterdi. "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" diyen Kerem'in biraz da gerildiği gözlerden kaçmadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

Barış Akyıldız:

Dursan ne olur durmasan ne olur Buda iyice havalandı taraftardan büyük futbolcu yok

29
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Kadir Özer:

Hiç durma takımdada durma hatta

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Emre Kodak:

kerem candır samimidir ??

42
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Emre Kodak:

kerem candır. samimidir

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Arif İnanç:

Sahanın ortasında el açıp dua etmek bence hoş değil. Sahaya çıkmadan kılarsın namazını, eder duanı çıkarsın. Sanki daha iyi olacakmış gibi. Allah kabul etsin.

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Serkan Sarı:

Bu ülkenin milli değerleri hep karşılanmaya calisiliyor.Adamsin Kerem

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