Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci hakkında konuştu. Pekmezci, Aktürkoğlu'nun Erzincanspor'dan serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini ve maddi anlamda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak, '3. Lig'den topçu mu alınır' denilerek transfer gerçekleşmedi. Aktürkoğlu, daha sonra Galatasaray'a transfer oldu ve performansıyla dikkat çekti.

  • Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'dan serbest kaldığında Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istedi.
  • Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın teklifinin üçte biri fiyatına Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.
  • Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini '3. Lig'den topçu mu alınır' diyerek gerçekleştirmedi.

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, " Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'da serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti." ifadelerini kullandı. Pekmezci, o dönemde Kerem'in maddi anlamda da fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"GALATASARAY'IN 3'TE 1 FİYATINA GELMEYİ KABUL ETTİ"

Tecrübeli scout, "O dönem Galatasaray'ın verdiğinin üçte biri fiyatına gelmeyi kabul etti ama '3. Lig'den topçu mu alınır' dediler." sözleriyle transferin gerçekleşmemesinin nedenini anlattı. Kerem Aktürkoğlu daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş ve performansıyla dikkat çekmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
