Haberler

Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun eski takımı Bodrum FK, transferden 113 bin euro kazandı. A Milli Takım'ın yıldızlarından olan Aktürkoğlu, 2016-2017 sezonunda Bodrum ekibinde 27 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı.

A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda attığı golle elenmesine neden olduğu Fenerbahçe'ye aynı hafta içinde 22.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan bonservisle imza attı.

113 BİN EURO KAZANDILAR

8 yıl önce takımda oynayan Kerem'den para kazanmaya devam eden Bodrum FK, 113 bin Euro daha UEFA Dayanışma Bedeli daha aldı. Kerem'in eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da yine dayanışma payına hak kazandı.

4 GOL ATMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu 2016-2017 sezonunda Bodrum ekibinde 27 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu

Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.