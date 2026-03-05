Haberler

ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li basketbolcusu Burke, Türk vatandaşı oldu

ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li basketbolcusu Burke, Türk vatandaşı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığı alarak 'Beren' ismini benimsedi. Burke, A Milli Kadın Basketbol Takımı için de seçildi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçip "Beren" adını aldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Burke'nin Türk vatandaşı olduğu duyuruldu.

Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin "Beren" adını aldığı ifade edildi.

WNBA'de şampiyonluğu var

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edilen Burke, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025'de OGM Ormanspor forması giymişti.

Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da ter dökmüştü.

Kaynak: AA / Serkan Avci
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler