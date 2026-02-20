Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda "futbolda bahis-şike" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

RAKİP LEHİNE BAHİS İDDİASI

Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma çerçevesinde bazı kulüp yöneticilerinin bahis hesaplarının bulunduğu ve yöneticisi oldukları takımın oynadığı müsabakalarda rakip takım lehine bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11'inci maddesine muhalefet ettikleri iddiasıyla İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 FİRARİ

Operasyonlarda arama ve el koyma işlemleri yapılırken, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 32 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BAZI KULÜPLERİN YÖNETİCİLERİ LİSTEDE

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre: gözaltına alınanlar arasında Antalyaspor, Adana Demirspor, Bodrumspor, Göztepe, Giresunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Sivasspor'da görev yaptığı belirtilen bazı yöneticilerin bulunduğu bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.