Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

Güncelleme:
Geçen aylarda düdük astırılan Süper Lig eski hakemlerinden Arda Kardeşler, tuttuğu takımın dört büyüklerden biri olmadığını söylerken sözleriyle isim vermeden Bursasporluyum demeye getirdi ve hakemlik performansına 100 üzerinden 80 puan verdiğini belirtti.

Geçen aylarda düdük astırılan Süper Lig eski hakemlerinden Arda Kardeşler, tuttuğu takım ve hakemlik performansına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli hakem, desteklediği kulübün Türkiye'nin dört büyük takımından biri olmadığını söyledi.

"TUTTUĞUM TAKIMI HERKES BİLİR"

Arda Kardeşler, tuttuğu takımın dedesinden geldiğini belirterek, "Tuttuğum takım dedemden gelir ve herkes bilir. Bütün şehir bilir. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor değil." ifadelerini kullandı. Bursalı olan Arda Kardeşler'in Bursaspor'u tuttuğu biliniyor.

"KENDİME 100 ÜZERİNDEN 80 PUAN VERİRİM"

Hakemlik performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kardeşler, kendisine 100 üzerinden 80 puan verdiğini söyledi.

