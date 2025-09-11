Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.

KENAN YILDIZ AYIN OYUNCUSU

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.

2 ASİST YAPMIŞTI

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.