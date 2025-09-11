Haberler

Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının oyuncusu seçildi. Milli yıldızımız, ligin ilk haftasında 2 asistlik performans sergilemişti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.

KENAN YILDIZ AYIN OYUNCUSU

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.

2 ASİST YAPMIŞTI

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail, Türk askerini mi vurdu? Bomba iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.