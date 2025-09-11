Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının oyuncusu seçildi. Milli yıldızımız, ligin ilk haftasında 2 asistlik performans sergilemişti.
KENAN YILDIZ AYIN OYUNCUSU
Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.
2 ASİST YAPMIŞTI
Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.