Haberler

Kenan Yıldız paylaşılamıyor! Arsenal'den sonra bir dev talip daha

Kenan Yıldız paylaşılamıyor! Arsenal'den sonra bir dev talip daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a Arsenal'in ardından bir talip daha çıktı. Sol kanat pozisyonuna takviye yapmak isteyen Manchetster United, milli oyuncumuzu transfer listesine ekledi.

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.

ARSENAL'DEN SONRA MANCHESTER UNITED

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ı uzun süredir transfer etmek için girişimlerde bulunan Arsenal'in ardından Manchester United kulübü de gözüne kestirdi. Sol kanat pozisyonuna bir hücum oyuncusu katmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncuyu transfer listesine eklediği belirtildi. Manchester United'ın Kenan için Arsenal ile rekabet etmeye hazır olduğu aktarıldı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO

Öte yandan Juventus'un da Kenan için beklediği bonservis bedeli belli oldu. Torino ekibinin yıldız isimden en az 100 milyon euro'luk gelir beklediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Kenan, çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı

Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı

Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.