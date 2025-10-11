Kenan Yıldız paylaşılamıyor! Arsenal'den sonra bir dev talip daha

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.

ARSENAL'DEN SONRA MANCHESTER UNITED

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ı uzun süredir transfer etmek için girişimlerde bulunan Arsenal'in ardından Manchester United kulübü de gözüne kestirdi. Sol kanat pozisyonuna bir hücum oyuncusu katmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncuyu transfer listesine eklediği belirtildi. Manchester United'ın Kenan için Arsenal ile rekabet etmeye hazır olduğu aktarıldı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO

Öte yandan Juventus'un da Kenan için beklediği bonservis bedeli belli oldu. Torino ekibinin yıldız isimden en az 100 milyon euro'luk gelir beklediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Kenan, çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.