Kenan Yıldız paylaşılamıyor! Arsenal'den sonra bir dev talip daha
Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a Arsenal'in ardından bir talip daha çıktı. Sol kanat pozisyonuna takviye yapmak isteyen Manchetster United, milli oyuncumuzu transfer listesine ekledi.
İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.
ARSENAL'DEN SONRA MANCHESTER UNITED
TuttoSport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ı uzun süredir transfer etmek için girişimlerde bulunan Arsenal'in ardından Manchester United kulübü de gözüne kestirdi. Sol kanat pozisyonuna bir hücum oyuncusu katmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncuyu transfer listesine eklediği belirtildi. Manchester United'ın Kenan için Arsenal ile rekabet etmeye hazır olduğu aktarıldı.
JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO
Öte yandan Juventus'un da Kenan için beklediği bonservis bedeli belli oldu. Torino ekibinin yıldız isimden en az 100 milyon euro'luk gelir beklediği dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Kenan, çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.