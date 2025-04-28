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Kenan Yıldız kariyerinde bir ilki yaşadı

Kenan Yıldız kariyerinde bir ilki yaşadı
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Serie A'nın 34. haftasında Juventus, Monza'yı 2-0'lık skorla yendi. Milli futbolcu Kenan Yıldız, maçın 45+3. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu, Kenan Yıldız'ın profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Monza karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, Monza'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'un gollerini 11. dakikada Nicolas Gonzalez ve 33. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

KENAN KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Juventus formasıyla maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Monza futbolcusu Alessandro Bianco'ya yaptığı sert hareket nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Bu kırmızı kart Kenan Yıldız'ın profesyonel kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart olarak da kayıtlara geçti. Bu sonucun ardından Juventus puanını 62'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Monza ise 15 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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