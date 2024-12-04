Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a İngiltere Premier Lig ekibi Machester United talip olmuştu. Kenan'ın İtalyan devinde kalmak istediği belirtilirken, reddettiği dudak uçuklatan teklif de ortaya çıktı.

MANCHESTER UNITED, LİSTENİN BAŞINA YAZDI

Premier Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile yükselişe geçerken ara transfer ve gelecek sezonun planlamasını da Amorim ile birlikte sürdürüyor. United'ın Juventus'ta top koşturan milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgilendiği öğrenildi. İngiliz ekibinin geçtiğimiz yaz da Kenan'ı yakından takip ettiği belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde en üstte yazan isim olduğu aktarıldı.

85 MİLYON EUROYU JUVENTUS KABUL ETTİ, KENAN REDDETTİ

Öte yandan Manchester United'ın Kenan Yıldız'ın bonservisi için yaptığı teklif de ortaya çıktı. United, Kenan için Juventus'a 85 milyon euro önerdi. Bu teklif İtalyan devi tarafından kabul edildi ve son söz genç yıldıza bırakıldı. 19 yaşındaki milli futbolcu da İngiliz ekibine teşekkür ederek teklifi reddetti.

JUVENTUS'TAKALMAK İSTİYOR

Kenan, son dönemde ortaya çıkan Manchester United'ın ilgisine rağmen Juventus'ta kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor. Juventus'un da 19 yaşındaki genç futbolcunun performansından memnun olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

İtalyan ekibinin sezon başında sözleşmesini uzattığı ve 10 numaralı formayı verdiği Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması altında çıktığı 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.