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Kenan Yıldız, Juventus'a beraberliği getirdi

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İtalya'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 3-0 geriye düştükleri maçta takımının son golünü atarak 1 puanı kazandırdı.

İtalya'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 3-0 geriye düştükleri maçta takımının son golünü atarak 1 puanı kazandırdı.

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus, Bologna'ya konuk oldu. Ev sahibi erken dakikalarda Riccardo Calafiori ve Santiago Castro'un golleriyle 2-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken Bologna, 53. dakikada Calafiori ile bir gol daha buldu. Karşılaşmanın 2. yarısında ataklarını sıklaştıran Juventus 76. dakikada Federico Chiesa'nın kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. 83. dakikada Arkadiusz Milik'in serbest vuruştan attığı golle siyah-beyazlılar skoru 3-2'ye getirdi. Müsabakada 1 dakika sonra sahneye Kenan Yıldız çıktı. Rakibin savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza yayına ilerleyen Kenan, sert şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle maçta eşitlik sağlanırken, karşılaşma da 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcu bu sezon ligdeki 2. golüne ulaştı .

Sahadan birer puanla ayrılan iki takım son haftaya 68 puanda girdi. Juventus, son hafta Monza'yı konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kenan Yıldız Juventus İtalya Spor Güncel Haberler

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