Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da Galatasaray taraftarlarıyla karşılaştı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"AŞKIM SENİ SEVİYORUM"

Genç yıldızın yanına gelen bir Galatasaray taraftarı, "Aşkım, seni seviyorum Kenan. Adamın dibi." ifadelerini kullandı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken, görüntüler futbolseverler arasında hızla yayıldı. Kenan Yıldız'ın verdiği sakin ve gülümseyen tepki de dikkatlerden kaçmadı.