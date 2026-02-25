Haberler

Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı Haber Videosunu İzle
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya'da Galatasaray taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Genç yıldızın yanına gelen bir Galatasaray taraftarı, "Aşkım, seni seviyorum Kenan. Adamın dibi" ifadesini kullanması dikkat çekti. Kenan Yıldız'ın bu duruma verdiği sakin ve gülümseyen tepki de görüntülere yansıdı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da Galatasaray taraftarlarıyla karşılaştı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"AŞKIM SENİ SEVİYORUM"

Genç yıldızın yanına gelen bir Galatasaray taraftarı, "Aşkım, seni seviyorum Kenan. Adamın dibi." ifadelerini kullandı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken, görüntüler futbolseverler arasında hızla yayıldı. Kenan Yıldız'ın verdiği sakin ve gülümseyen tepki de dikkatlerden kaçmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

Jandarmaya da hemşireye de yapmadığını bırakmadı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Trump parmağıyla gösterip hedef aldı: Bu insanlar deli, gerçekten deli

Trump'ın sarf ettiği cümle salonu karıştırdı! Verdiği tepkiye bakın