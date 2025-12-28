Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

İtalya Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde yıldız oyuncu için yeni bir karar aldı.

MAAŞI YÜKSELTİLDİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus, 20 yaşındaki Kenan Yıldız ile uzun süredir devam ettiği yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Torino ekibi, Kenan Yıldız'ın maaşında iyileştirmeye gitti.

YENİ MAAŞI 6 MİLYON EURO

Haberde, Siyah-beyazlıların Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini 6 milyon euro'ya çıkardığı belirtildi. Ayrıca, sözleşmesinin 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatılmasını planladığı ve taraflar arasında tüm detayların netleştirildiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan, bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.