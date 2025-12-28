Haberler

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Torino ekibi, Yıldız'ın yıllık ücretini 6 milyon euro'ya çıkardı.

  • Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık maaşını 6 milyon euro'ya yükseltti.
  • Kenan Yıldız'ın sözleşmesi 2030 veya 2031 yılına kadar uzatılacak.
  • Kenan Yıldız, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde yıldız oyuncu için yeni bir karar aldı.

MAAŞI YÜKSELTİLDİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus, 20 yaşındaki Kenan Yıldız ile uzun süredir devam ettiği yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Torino ekibi, Kenan Yıldız'ın maaşında iyileştirmeye gitti.

YENİ MAAŞI 6 MİLYON EURO

Haberde, Siyah-beyazlıların Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini 6 milyon euro'ya çıkardığı belirtildi. Ayrıca, sözleşmesinin 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatılmasını planladığı ve taraflar arasında tüm detayların netleştirildiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan, bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar