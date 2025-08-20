Kenan Yıldız'ın "İmzanı dövme yaptıracağım" diyen taraftara verdiği yanıt olay oldu

Kenan Yıldız'ın 'İmzanı dövme yaptıracağım' diyen taraftara verdiği yanıt olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Yıldız'ın
Haber Videosu

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, imzasını dövme yaptırmak isteyen taraftarı "Dövme günah" diyerek uyardı. Yıldızın bu sözleri kısa sürede viral oldu.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da önemli bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız, hem futboluyla hem de kişisel duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"DÖVME GÜNAH"

Genç futbolcu, imzasını vücuduna dövme yaptırmak isteyen bir taraftarını "Dövme günah" diyerek uyardı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu olay, futbolseverler tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok kullanıcı milli futbolcunun tavrını takdir ederken, bazıları ise futbolun dışında bu tür çıkışların tartışma yaratabileceğini ifade etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

2 aylık evlilik acı sonla bitti! Koca mezarda karısı hapiste
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Helal olsun kardeşime...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba

Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.