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Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı A Milli Takım Kampına Davet Edildi

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P. Karşıyaka'nın yıldız oyuncuları Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı, A milli takımın İstanbul'da gerçekleşecek kampına davet edildi. İstanbul'da başlayacak olan kamp 24 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında sürecek.

P. Karşıyaka'nın yıldız oyuncularından Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı, A milli takımın 24 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da başlayacak kampın 16 kişilik kadrosuna davet edildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka'nın normal sezonu 4. sırada bitirmesinde önemli bir oynayan ve play-off çeyrek finalinde de başarılı bir performans sergileyen Furkan Haltalı ve Kenan Sipahi, A Milli takımın 24 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği kampa davet edildi. 24 Haziran'da İstanbul'da başlayacak olan kampa katılacak olan yeşil-kırmızılı oyuncular, 1 Temmuz'a kadar buradaki çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak olan millilerimiz, 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek. Son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da turnuvaya katılacak Ay-yıldızlılar, böylece çalışmalarını noktalayacak.

Öte yandan A Milli takım, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kenan Sipahi Milli Takım Karşıyaka İstanbul Spor Güncel Haberler

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