Kenan Sipahi, haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 28 yaşındaki oyun kurucusu Kenan Sipahi, Bursaspor müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı P. Karşıyaka, 95-75 kazanmayı başarırken, İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyun kurucusu Kenan Sipahi, süre aldığı 32 dakikada 11 sayı, 4 ribaund ve 13 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. 28 yaşındaki basketbolcu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR