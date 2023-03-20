Kemer'de karate, kick boks ve pilates kursları devam ediyor

Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitim Merkezi iş birliğince düzenlenen ücretsiz karate, kick boks ve pilates kursları devam ediyor.

Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitim Merkezi iş birliğince düzenlenen ücretsiz karate, kick boks ve pilates kursları devam ediyor.

Göynük Mahallesi'ndeki Ahucum Düğün Salonu'nda verilen kurslara 7 yaşından itibaren tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor.

Karate Antrenörü Emin Akar, Kick Boks Antrenörü Volkan Kaplan ve Pilates Eğitmeni Sultan Ünal tarafından ücretsiz olarak verilen kurslara katılan kursiyerler, hem zinde kalmayı hedefliyor hem de spor alanında hedeflerine doğru adım atıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Beleyesi ile Kemer Halk Eğitim Merkezi iş birliğince Kemer'deki çocuklarımız dahil olmak üzere tüm yaş gruplarına ücretsiz olarak karate, kick boks ve pilates eğitimleri veriyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüyle gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hem spora yönlendirmek istiyoruz hem de ahlaklı bireyler yetiştirmeyi istiyoruz. Kurslarımızdan faydalanmak isteyen herkes belediyemize müracaat edebilir" dedi. - ANTALYA