Kemalpaşa Belediyesi Öğretmenleri Ziyaret Etti

Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan spor kurslarında, Eğitimi Destekleme Kurs Merkezi'nde ve Gündüz Bakımevleri'nde görev yapan öğretmenler, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'yı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyaret sırasında öğretmenler Başkan Karakayalı'ya çiçek takdim ederek, öğretmen kimliği ile eğitime vermiş olduğu önem dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. Nazik hediye için teşekkür eden Başkan Karakayalı ise günün anısına kalem, anahtarlık, not defteri ve termostan oluşan seti öğretmenlere hediye etti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Karakayalı; "Öğretmenliğin çok değerli bir meslek olduğunu hatırlatmak istiyorum, yaşamım boyunca öğretmenlik mesleği ile Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yaptım, birçok anı ve insan biriktirdim. Kemalpaşa'mıza hem öğretmen, hem belediye başkanı sıfatıyla hizmet ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bugün ilçeler arasında, bünyesinde en çok öğretmen çalışan olan belediyelerden biriyiz. Sizler, değerli meslektaşlarım eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz eğitim yuvalarımızda binlerce gencimizin hayatına dokunuyor, gelişimlerine katkıda bulunuyorsunuz, hepinizin emeklerine sağlık, nazik ziyaretiniz dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." Dedi.