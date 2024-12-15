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Kelkit Hürriyetspor, Çayelispor'a 1-0 Mağlup Oldu

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TFF 3. Lig'in 15. haftasında Kelkit Hürriyetspor, sahasında Çayelispor'a 1-0 yenildi. Çayelispor'un tek golü Mehmet Aytemiz tarafından 26. dakikada atıldı. Maçta toplam dört sarı kart gösterildi.

TFF 3. Lig'in 15. haftasında Kelkit Hürriyetspor sahasında karşılaştığı Çayelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Veysel Karani Özkan, Erdi Abdulmecit Sayar, Alp Osman Karaosmanoğlu

Kelkit Hürriyetspor: Suphi Dağ, Ercan Şirin (Batuhan Atay dk. 46), Berkay Akgül, Alperen Köroğlu, Cenk Celil Karaosmanoğlu, Atakan Ekiz, Emirhan Demir (Ahmet Çelik dk. 46), Yücel Yıldırım, Ali Özdemir (Orkun Ahmet Dedeoğlu dk. 79), Talha Enes, Alihan Bel (Yunus Emre Ertürk dk. 46)

Çayelispor: Umutcan Yenisoy, Kadir Enes Kıra, Batuhan, Sefa Akın, Talha Özcan (Nevres Demir dk. 17), Alaattin Hamza Ok, Sinan Kalaycı, Eray Demirhan (Muhammet Ali Yılmaz dk. 70), Hakan Kuş, Musa Eren Karakaş (Atakan Akbulut dk. 60), Mehmet Aytemiz (Mert Altınöz dk. 69)

Gol: Mehmet Aytemiz (dk. 26) (Çayelispor)

Sarı kartlar: Alihan Bel, Yücel Yıldırım (Kelkit Hürriyetspor), Eray Demirhan, Umutcan Yenisoy (Çayelispor) - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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