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Kefken Gençlik Kampı Engelli Vatandaşları Ağırladı

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Kocaeli'nde bulunan Kefken Gençlik Kampı, 2024 yaz sezonunun ilk haftasında engelli vatandaşları ve ailelerini ücretsiz olarak konakladı. Misafirler, çeşitli etkinliklerle dolu bir hafta geçirdi.

Kocaeli'nde bulunan Kefken Gençlik Kampı 2024 yaz sezonunun ilk haftasında engelli vatandaşları ve ailelerini ağırladı.

Beyoğlu Belediyesi'ne ait Kefken Gençlik Kampı'nda 36 engelli vatandaş, aileleriyle birlikte toplamda 128 kişi, 5 gün 4 gece ücretsiz olarak konakladı. Misafirler, yüzme, sportif aktiviteler, ritim atölyeleri ve resim dersleri gibi etkinliklerle bir hafta geçirdi.

Yaş, engel türü ve sosyal becerilere göre gruplara ayrılan misafirler, profesyonel eğitmenler eşliğinde aynı ortamda aktivitelere katıldı. Kampın son gününde çocuklar kamp süresince öğrendikleri becerileri sundukları bir gösteri düzenledi. Gösteri sonrasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, katılımcılara sertifika dağıttı. Aileler ise ilk kez böyle bir tatil deneyimi yaşadıklarını ifade edip mutluluklarını dile getirdi.

"KAMPIN İLK HAFTASINI ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE AYIRDIK"

2024 yaz sezonunda yüzlerce öğrenciyi misafir edecek olan Kefken Gençlik Kampı'nın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kefken Gençlik Kampı'nın ilk haftasını engelli kardeşlerimize, engelli komşularımıza ve çocuklarımıza ayırmak istedik. Engellerin sevgiyle aşıldığını bir kez daha gördük. Çocuklar, gördükleri değerle ve etkinliklere katılmalarıyla sosyal hayatta var olmaya başladı" dedi.

Beyoğlu'nun engelsiz ve ulaşılabilir bir ilçe olmasını istediğini vurgulayan Güney, "En büyük arzum, Beyoğlu'nu da bu yaz kampı gibi engelsiz ve ulaşılabilir, engellilerimizin artık evin dışına çıkılabildikleri, sosyalleştikleri yine kültürel faaliyetlere katıldıkları, gezilere dahil oldukları, en azından sokağa çıkabildikleri bir noktaya getirebilmek. Hizmet etme arzumuz, en büyük enerjimiz ve motivasyonumuz bu. Onun için çalışacağız" diye konuştu.

Yaz boyunca düzenlenecek olan Kefken Gençlik Kampı, ortaokul, lise ve üniversiteden öğrencileri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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