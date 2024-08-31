Üye Girişi
Haberler

Keçiörengücü ile Boluspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Caulker'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada Rcora'nın şutunda defanstan seken topla buluşan Halil Can topu ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Dembele, Oulare'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dembele'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'un şutu ağlara gitti. 1-1

47. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Camara'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Oğuz Kağan Çalışır, Emre Doğu

Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Camara (Yılmaz Basravi dk. 81), Halil Can Ayan (Recep Taşbakır dk. 69), Rcora, Dembele (Traore dk. 46), Togui (Görkem Bitin dk. 69)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş, Ali Ülgen, Estrela, Oğuz Kağan Güçtekin, Hakan Bilgiç (Enes Alıç dk. 74), Berk Yıldız (Hüsamettin Yener dk. 74), Avramovski (Jefferson dk. 85), Babacar (Eren Aydın dk. 58)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Eren Aydın, Nas, Burak Asan, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fikret Çeliktaş

Goller: Halil Can Ayan (dk. 18) (Keçiörengücü), Babakar (dk. 39) (Boluspor)

Sarı kartlar: Caulker, Erkam Develi (Keçiörengücü), Oulare (Boluspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Boluspor Spor Spor Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title