Keçiörengücü Gürkan Başkan ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Gürkan Başkan'ı transfer etti. Kulüp açıklamasında, Gürkan Başkan'a hoş geldin denildi ve başarılar dilendi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Gürkan Başkan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Gürkan Başkan ile anlaşmaya varmıştır. Gürkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, Muğlaspor, Portekiz ekibi Famalicao, Karacabey Belediyespor, son olarak da Isparta 32 Spor'da oynadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor