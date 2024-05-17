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Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü Kadınlar 3. Lig'de Son 8'e Yükseldi

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Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü, Sancaktepe Yenidoğanspor'u 3-0 mağlup ederek Kadınlar 3. Lig son 16 Turu'nda son 8 takım arasına kaldı.

Kadınlar 3. Lig son 16 Turu'nda Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü ile Sancaktepe Yenidoğanspor Kayseri'de karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü 3-0 galip gelerek adını son 8 takım arasında yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan

Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü: Hazal Sever, Açelya Top, Nehir İncegeliş, Ayza Nazar Adalı, Sonay Özgün Yeniçeri, Selin Sümeyye Kurt, Medine Altun, (Ebrar Eren dk. 90), Seranur Karadeniz, Mihriban Gökay, Melike Arslan, Beyzanur Akman,

Sancaktepe Yenidoğanspor: Damla Nur Aksoy, Eda Kartal, Yaren Şurutoğlu, Seyhan Aycibin, Eylül Bayraktar, Ecem Naz Dönmez, Aslı Hatice Şenay, Şevvval Akgül, Tülin Akpınar, Şerife Özbek, İlayda İnal

Goller: Selin Sümeyye Kurt (dk. 14), Açelya Top (dk. 19, 52) (Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sancaktepe Ereğli Spor Spor Güncel Haberler

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