Kdz. Ereğli Belediyespor, lider Galatasaray'ı ağırlayacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Kdz. Ereğli Belediyespor, lider Galatasaray'ı evinde konuk edecek. Galatasaray'ın 33 puanla lider olduğu ligde, Kdz. Ereğli Belediyespor ise 9. sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Kdz. Ereğli Belediyespor 10 Aralık Pazar günü lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Kdz. Ereğli Belediyespor evinde Galatasaray ile karşılaşacak. 33 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 9. sırasında yer alan ve 13 puanı bulunan Kdz. Ereğli Belediyespor'a konuk olacak. Müsabaka 10 Aralık saat 11.00'de Kdz. Ereğli Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanacak.

Kdz. Ereğli Belediyespor ligin ilk haftasında Trabzon'a 1-0 yenildi, 2. haftada Ataşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Ligin 3. haftasında Adana İdmanyurduspor'a 1-0 kaybeden Kdz. Ereğli Belediyespor, ligin 4. haftasında ise Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 5. haftasında da Hakkarigücüspor'a 1-0 yenildi. Ligin 6. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K'ya 2-1 mağlup olurken, 7. haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor Kulübü'nü 3-0 yendi. 8. haftada 1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederken, 9. haftada ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. 10. haftada Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Kdz. Ereğli Belediyespor'un 19 Kasım'da 11. haftada oynayacağı Fatih Vatanspor müsabakası ise sel afeti sebebiyle ertelendi. Karadeniz ekibi sonra olarak Beylerbeyi Spor Kulübü'ne 3-1 kaybetti.

Müsabakada Kdz. Ereğli Belediyespor bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. - ZONGULDAK