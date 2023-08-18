Kazım Karabekir Stadyumu'nda Tadilat ve Bakım Çalışmaları Başladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sekmen, Erzurumspor F.K.'nın kendi maçlarını Erzurum'da oynaması için çalışmaların bir an evvel tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nun tadilat, bakım ve onarımına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen el attı.

Kurmaylarıyla birlikte stadyumdaki çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Sekmen burada, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ten bilgi aldı. Başkent'te devlet büyükleri ve kabine üyeleriyle telefon görüşmesi yapan Başkan Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazım Karabekir Stadyumu'nda incelemede bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Maçlarımızın kendi evimizde oynanması, taraftarlarımızı takımımızla buluşturmak ve yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik" şeklinde görüş belirtti. Başkan Sekmen'in yaptığı görüşmelerde, maç giderlerinin çok yüksek maliyette olduğu ve Erzurumspor F.K.'nın bir an evvel kendi maçlarını Erzurum'da oynaması için stadyumdaki çalışmaların bitirilmesi gerektiği şeklinde düşüncelerini aktardığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Sekmen'in yenileme çalışmaları için her türlü lojistik destekte de bulunacağını ifade ettiği vurgulandı. - ERZURUM