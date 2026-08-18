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Vali Baruş, Buz Pateni Kampı'nda Sporcularla Bir Araya Geldi

Vali Baruş, Buz Pateni Kampı'nda Sporcularla Bir Araya Geldi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kazım Karabekir Stadı'ndaki incelemelerinin ardından Erzurum Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 16-29 Ağustos tarihlerinde düzenlediği Short Track Kampı'nda sporcular ve antrenörlerle buluşan Baruş, antrenman programı hakkında bilgi aldı ve 23 sporcu ile antrenörlere başarılar diledi.

Vali Aydın Baruş, Kazım Karabekir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Ardından Erzurum Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aydın Baruş, 16-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track Kampı'nda sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Antrenörler Mülkinaz Bıyık, Önder Arslan ve Mükerrem Deniz yönetimindeki kampta, 11 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 23 sporcu çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcuların antrenman programı hakkında bilgi alan Vali Aydın Baruş, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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