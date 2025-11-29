Haberler

Kazdağları'nda Kar Spor İDA Ultra Maratonu Başladı

Kazdağları'nda düzenlenen 9. Kar Spor İDA Ultra Maratonu, sağanak yağışa rağmen başarılı bir şekilde başladı. Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, koşucuların dayanıklılık sergilediğini ve güvenlik önlemlerinin üst seviyede alındığını açıkladı.

Kazdağları'nda düzenlenen Kar Spor İDA Ultra Maratonu, sağanak yağışa rağmen sorunsuz şekilde başladı. Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, yarışın başarıyla devam ettiğini söyledi.

Bu yıl 9. kez düzenlenen Kar Spor İda Ultra maratanonu 36K, 66K ve 110K koşuları için Yeşilyurt köyünden start verildi. Koşucular, Kazdağları'nda etkili yağışa rağmen parkurlarda eşsiz doğal manzaralar eşliğinde dayanıklılık ve performanslarını sergiliyor. Yağışların beklenen seviyede olduğu ve koşucular için uygun şartlar sunduğunu belirten Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, "Biz yağışlara alıştık. Bu sene de beklediğimiz bir yağıştı. Yaklaşık 10-15 gündür tahminlerde görünüyordu. Yağış rüzgarla gelmediği ve sert olmadığı için koşucular için oldukça uygun. Parkur içinde küçük dereler var, ekipler buraları kontrol ediyor. Sabah start alan ilk yarışmacı 20. kilometreyi geçti. Yarış güzel şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve sağlık tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayan Dede, "Arama kurtarma ekipleri, UMKE ekipleri, ambulanslar her yerde. Güvenlik ve sağlık önlemleri inanılmaz seviyede alınmış durumda. Şu an keyifle yarışı takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışın uluslararası katılımla her yıl daha da büyüdüğünü hatırlatan Polat Dede, "Bu sene bizim en son saydığımıza göre 16 ülkeden 1250 sporcu yarışta yer alıyor. Her sene sayı olarak, ülke sayısı olarak ve marka değeri olarak büyüyen bir etkinlik. İlerleyen senelerde nerede oluruz, hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
